Российские военные провели патрулирование в Сирии

Короткая ссылка
Российская военная полиция провела патрулирование 120-километрового участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке. Об этом сообщил журналистам представитель подразделения военной полиции Анатолий Чалый.

«В ходе патрулирования мы проводим беседы с местными жителями с целью выявления их нужд и потребностей, проводим гуманитарные и медицинские акции», — приводит РИА Новости его слова.

Чалый отметил, что манёвр прошёл без происшествий. В ходе патрулирования российские специалисты провели беседу с жителями двух населённых пунктов.

15 марта российские и турецкие военные приступили к первому совместному патрулированию трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить