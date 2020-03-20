Российские военные провели патрулирование в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование 120-километрового участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке. Об этом сообщил журналистам представитель подразделения военной полиции Анатолий Чалый.

«В ходе патрулирования мы проводим беседы с местными жителями с целью выявления их нужд и потребностей, проводим гуманитарные и медицинские акции», — приводит РИА Новости его слова.

Чалый отметил, что манёвр прошёл без происшествий. В ходе патрулирования российские специалисты провели беседу с жителями двух населённых пунктов.

15 марта российские и турецкие военные приступили к первому совместному патрулированию трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.