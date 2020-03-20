Житель Нидерландов прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Житель Амстердама прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Нидерландах.

В беседе с kp.ru мужчина рассказал, что на витринах продуктовых магазинов написано, что нельзя брать товар в руки и разглядывать.

«Если прикоснулся — запрещено класть обратно. Только идти на кассу и оплачивать», — пояснил он.

В автобусах всё обмотано красными лентами, а водители находятся в «колбе из стекла», в масках и перчатках.

По словам мужчины, не нужно паниковать, но и заражать окружающих тоже не стоит.

«Никто не знает, не сидит ли внутри тебя именно сейчас этот маленький враг», — добавил он.

Ранее член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.