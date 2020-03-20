Суд Амстердама перенёс процесс по скифскому золоту из-за коронавируса

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Апелляционный суд Амстердама перенёс заседание по делу о принадлежности скифского золота из крымских музеев из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Центральном музее Тавриды.
Суд Амстердама перенёс процесс по скифскому золоту из-за коронавируса
  • Reuters

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вирусной инфекции на территории европейских стран, Апелляционным судом г. Амстердама принято решение об отложении рассмотрения дела по крымскому золоту», — цитирует ТАСС директора музея Андрея Мальгина.

Он уточнил, что суды в Амстердаме переведены на удалённый режим.

Ожидается, что дата следующего заседания будет объявлена 7 июля.

В конце января сообщалось, что апелляционный суд Амстердама намерен принимать возражения сторон по делу о принадлежности скифского золота до 3 марта.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

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