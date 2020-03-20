«Победа» вывезла из Черногории в Россию всех своих пассажиров

Короткая ссылка
Авиакомпания «Победа» вывезла из Черногории в Москву всех российских пассажиров, которые не могли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
«Победа» вывезла из Черногории в Россию всех своих пассажиров
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
  • globallookpress.com

«Лоукостер «Победа» в пятницу (20 марта. — RT) вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании уточнили, что часть клиентов передана для вывоза из Черногории «Аэрофлоту».

Ранее в посольстве России сообщили, что из Черногории вывезены более 500 российских туристов.

Черногория одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.

По информации дипмиссии, в Черногории находились около 1,8 тыс. россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить