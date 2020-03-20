«Победа» вывезла из Черногории в Россию всех своих пассажиров

Авиакомпания «Победа» вывезла из Черногории в Москву всех российских пассажиров, которые не могли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.

«Лоукостер «Победа» в пятницу (20 марта. — RT) вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании уточнили, что часть клиентов передана для вывоза из Черногории «Аэрофлоту».

Ранее в посольстве России сообщили, что из Черногории вывезены более 500 российских туристов.

Черногория одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.

По информации дипмиссии, в Черногории находились около 1,8 тыс. россиян.