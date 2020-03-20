Посольство России сообщило о вывозе более 500 россиян из Черногории

Из Черногории в Россию вывезены более 500 российских туристов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Черногории Кирилл Киржа.

«Только что из Подгорицы в Москву вылетел второй самолёт компании «Победа». Всего двумя рейсами авиакомпании отправились в Россию 382 человека, ранее рейс авиакомпании S7 вывез 176 человек», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.

По данным посольства России, в Черногории находились около 1,8 тыс. российских туристов.