Посольство России сообщило о вывозе более 500 россиян из Черногории
«Только что из Подгорицы в Москву вылетел второй самолёт компании «Победа». Всего двумя рейсами авиакомпании отправились в Россию 382 человека, ранее рейс авиакомпании S7 вывез 176 человек», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
По данным посольства России, в Черногории находились около 1,8 тыс. российских туристов.