В Совфеде прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Италии

Член комитета Совета Федерации по социальной политике врач-онколог Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии.

«Во-первых, в Италии, как известно, много пожилых людей, а это самый уязвимый контингент», — заявил он в беседе с НСН.

Также, отметил сенатор, там запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, а система здравоохранения оказалась не готова к такому количеству больных.

По мнению Круглого, все страны должны внимательно изучить опыт Италии.

«Только изоляция является реальной схемой прерывания цепочки распространения коронавируса, и в этом хорошо себя продемонстрировал Китай», — добавил он.

Ранее член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.