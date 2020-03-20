В Совфеде прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Италии
- РИА Новости
«Во-первых, в Италии, как известно, много пожилых людей, а это самый уязвимый контингент», — заявил он в беседе с НСН.
Также, отметил сенатор, там запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, а система здравоохранения оказалась не готова к такому количеству больных.
По мнению Круглого, все страны должны внимательно изучить опыт Италии.
«Только изоляция является реальной схемой прерывания цепочки распространения коронавируса, и в этом хорошо себя продемонстрировал Китай», — добавил он.
Ранее член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.