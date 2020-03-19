Сербия закрывает все границы из-за коронавируса

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране вводится полный карантин в связи с коронавирусом, закрываются все границы.
Сербия закрывает все границы из-за коронавируса
  • Reuters

«Завтра с 8:00 (10:00 мск) утра будут закрыты все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Он отметил, что в ближайшие недели необходима дисциплина из-за ожидания «геометрического роста числа заболевших».

С 18 марта в Сербии введен комендантский час. 

19 марта число заболевших новым коронавирусом в Сербии достигло 97 человек.

17 марта стало известно, что авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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