Сербия закрывает все границы из-за коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране вводится полный карантин в связи с коронавирусом, закрываются все границы.

«Завтра с 8:00 (10:00 мск) утра будут закрыты все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Он отметил, что в ближайшие недели необходима дисциплина из-за ожидания «геометрического роста числа заболевших».

С 18 марта в Сербии введен комендантский час.

19 марта число заболевших новым коронавирусом в Сербии достигло 97 человек.

17 марта стало известно, что авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.