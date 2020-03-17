Россия приостанавливает авиасообщение с Сербией
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- globallookpress.com
«В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии», — говорится в сообщении в Facebook.
Дипломаты призвали всех россиян, находящихся на территории республики в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеющих вида на жительство, принять меры по скорейшему возвращению.
С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза.