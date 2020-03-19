Столтенберг призвал страны — члены НАТО не сокращать взносы на оборону
- Reuters
«Я надеюсь, что союзники останутся привержены своим планам», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он уточнил, что, когда члены НАТО приняли решение об увеличении расходов на оборону, это было сделано потому, что «мы живём в непредсказуемом мире».
«Эта ситуация остаётся неизменной», — добавил Столтенберг.
Ранее стало известно, что США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.