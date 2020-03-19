Столтенберг призвал страны — члены НАТО не сокращать взносы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам — членам альянса следует придерживаться ранее принятых расходов на оборону, несмотря на распространение нового коронавируса.

«Я надеюсь, что союзники останутся привержены своим планам», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он уточнил, что, когда члены НАТО приняли решение об увеличении расходов на оборону, это было сделано потому, что «мы живём в непредсказуемом мире».

«Эта ситуация остаётся неизменной», — добавил Столтенберг.

Ранее стало известно, что США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.