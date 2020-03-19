Лукашенко поручил помочь россиянам, которые не могут выехать из Польши

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил помочь российским гражданам, которые не могут выехать из Польши из-за ограничений в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

Он указал, что страны из-за распространения коронавируса закрыли свои границы. По мнению Лукашенко, такое решение не избавляет от проблемы и создаёт ситуацию, когда человек не может попасть домой, передаёт БЕЛТА.

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — сказал он главе своей администрации Игорю Сергеенко.

Как подчеркнул президент, необходимо помочь россиянам, «как бы ни складывались отношения с российскими властями».

«Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чём не виноваты», — отметил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что с 17 марта границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

17 марта МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в других странах, вернуться на родину в связи с распространением COVID-19.