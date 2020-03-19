В США зафиксировали более 9 тысяч случаев заражения COVID-19

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Университет Джонса Хопкинса заявил, что, согласно подсчётам федеральных властей и руководства штатов, в США зафиксировано 9345 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В США зафиксировали более 9 тысяч случаев заражения COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные университета.

По его данным, всего в Соединённых Штатах от коронавируса скончались 150 человек, ещё 106 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что в США два конгрессмена заразились коронавирусом.

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