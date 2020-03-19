Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян из Чили
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Порядка 70 российских туристов находятся в Чили. Мы со всеми находимся на связи, у нас есть их контактные данные, информация о местонахождении, их пути следования», — рассказал Винокуров.
Он отметил, что посольство передало информацию о российских гражданах в Министерство иностранных дел России.
«Мы прорабатываем одновременно с местными властями вариант их возвращения на родину», — отметил он.
Ранее посольство России в Мадриде сообщило, что прорабатывает вопрос вывоза российских туристов с острова Тенерифе на родину.