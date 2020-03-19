Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян из Чили

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Пресс-атташе посольства России в Чили Денис Винокуров сообщил, что диппредставительство прорабатывает вопрос возвращения из Чили порядка 70 российских туристов на фоне распространения коронавируса.
Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян из Чили
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС. 

«Порядка 70 российских туристов находятся в Чили. Мы со всеми находимся на связи, у нас есть их контактные данные, информация о местонахождении, их пути следования», — рассказал Винокуров.

Он отметил, что посольство передало информацию о российских гражданах в Министерство иностранных дел России.

«Мы прорабатываем одновременно с местными властями вариант их возвращения на родину», — отметил он. 

Ранее посольство России в Мадриде сообщило, что прорабатывает вопрос вывоза российских туристов с острова Тенерифе на родину.

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