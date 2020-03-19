Посольство прорабатывает возможность вывоза россиян с Тенерифе
- Reuters
Отмечается, что многие россияне на Тенерифе не могут добраться до материковой части Испании и в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
«Посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании «Аэрофлот» для того, чтобы вывезти россиян на родину», — отметили в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что держат на контроле вопрос с расселением туристов, которые были вынуждены выехать из своих отелей. Указывается, что все россияне на текущий момент обеспечены жильём.
Общее число заражённых коронавирусом в Испании превысило 13 тыс.
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