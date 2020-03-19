Посольство прорабатывает возможность вывоза россиян с Тенерифе

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Российское посольство в Мадриде прорабатывает вопрос вывоза российских туристов с острова Тенерифе на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство.
Посольство прорабатывает возможность вывоза россиян с Тенерифе
  • Reuters

Отмечается, что многие россияне на Тенерифе не могут добраться до материковой части Испании и в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

«Посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании «Аэрофлот» для того, чтобы вывезти россиян на родину», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что держат на контроле вопрос с расселением туристов, которые были вынуждены выехать из своих отелей. Указывается, что все россияне на текущий момент обеспечены жильём. 

Общее число заражённых коронавирусом в Испании превысило 13 тыс.

Ранее екатеринбургская студентка Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, в беседе с URA.RU рассказала о карантине в Италии.

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