Посольство прорабатывает возможность вывоза россиян с Тенерифе

Российское посольство в Мадриде прорабатывает вопрос вывоза российских туристов с острова Тенерифе на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство.

Отмечается, что многие россияне на Тенерифе не могут добраться до материковой части Испании и в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

«Посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании «Аэрофлот» для того, чтобы вывезти россиян на родину», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что держат на контроле вопрос с расселением туристов, которые были вынуждены выехать из своих отелей. Указывается, что все россияне на текущий момент обеспечены жильём.

Общее число заражённых коронавирусом в Испании превысило 13 тыс.

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