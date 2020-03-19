Трамп и Трюдо обсудили введённые из-за COVID-19 ограничения

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили ограничения движения через границу в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Трамп и Трюдо обсудили введённые из-за COVID-19 ограничения
  • Reuters

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Трамп и Трюдо обсудили необходимость тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе соглашение по ограничению передвижений через американо-канадскую границу «исключительно до необходимых поездок».

«Президент Трамп и премьер-министр Трюдо согласились, что важно сохранить цепочки поставок и торговлю вне зависимости от ограничений на поездки», — заявили в Белом доме.

Ранее Госдеп США объявил, что Соединённые Штаты приостановят выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить