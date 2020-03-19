Трамп и Трюдо обсудили введённые из-за COVID-19 ограничения

Президент США Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили ограничения движения через границу в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Трамп и Трюдо обсудили необходимость тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе соглашение по ограничению передвижений через американо-канадскую границу «исключительно до необходимых поездок».

«Президент Трамп и премьер-министр Трюдо согласились, что важно сохранить цепочки поставок и торговлю вне зависимости от ограничений на поездки», — заявили в Белом доме.

Ранее Госдеп США объявил, что Соединённые Штаты приостановят выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.