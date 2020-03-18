Посольство России рассказало о ситуации с переводчицей Красиловой

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Посольство России в Испании ответило на запрос RT относительно ситуации с российской переводчицей Олесей Красиловой, которая была задержана на испанской территории.
Посольство России рассказало о ситуации с переводчицей Красиловой
  • © Facebook / olesya.krasilova
  • Reuters

Как отметили в дипмиссии, дипломаты продолжают вести работу по защите прав и свобод Красиловой.

Уточняется, что с ней встречался консульский сотрудник, а также её неоднократно посещали представители почётного консульства на Канарских островах.

«Посольство помогло обеспечить россиянку адвокатской помощью, решить бытовые вопросы. Жалоб на условия содержания со стороны Красиловой не поступало. Поддерживаем непрерывный контакт с родственниками задержанной», — сказали в посольстве.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее примером «охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру».

Подробности — в материале RT.

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