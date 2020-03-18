В Чили объявили режим катастрофы из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент Чили Себастьян Пиньера вводит в стране режим катастрофы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Чили объявили режим катастрофы из-за коронавируса
  • © via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт радиостанции BioBio.

Отмечается, что соответствующий режим вступает в силу 19 марта в полночь по местному времени сроком на 90 дней.

«Пользуясь своими конституционными полномочиями, я объявил чрезвычайный режим катастрофы на всей национальной территории», — заявил Пиньеру.

Ранее парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить