В Чили объявили режим катастрофы из-за коронавируса
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Об этом сообщает сайт радиостанции BioBio.
Отмечается, что соответствующий режим вступает в силу 19 марта в полночь по местному времени сроком на 90 дней.
«Пользуясь своими конституционными полномочиями, я объявил чрезвычайный режим катастрофы на всей национальной территории», — заявил Пиньеру.
Ранее парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.