В ОАЭ у ещё одного россиянина выявили коронавирус
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Как уточняет агентство, в ОАЭ ранее сообщили о выявлении 15 новых случаев заражения коронавирусом.
«Мы выясняем информацию о пятом заболевшем, ждём более подробных деталей от эмиратских властей», — заявили в посольстве.
Там отметили, что четыре ранее заболевших гражданина России входят в состав российской сборной, которая приехала участвовать в велогонках «Тур ОАЭ».
Один из велосипедистов покинул больницу после выздоровления.
Ранее премьер России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в ОАЭ, а также Великобританию и США.
10 марта российского велогонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова госпитализировали в Абу-Даби в связи с положительным тестом на коронавирус.