В ОАЭ у ещё одного россиянина выявили коронавирус

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Пятый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство России.
В ОАЭ у ещё одного россиянина выявили коронавирус
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Как уточняет агентство, в ОАЭ ранее сообщили о выявлении 15 новых случаев заражения коронавирусом.

«Мы выясняем информацию о пятом заболевшем, ждём более подробных деталей от эмиратских властей», — заявили в посольстве.

Там отметили, что четыре ранее заболевших гражданина России входят в состав российской сборной, которая приехала участвовать в велогонках «Тур ОАЭ».

Один из велосипедистов покинул больницу после выздоровления.

Ранее премьер России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в ОАЭ, а также Великобританию и США. 

10 марта российского велогонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова госпитализировали в Абу-Даби в связи с положительным тестом на коронавирус.

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