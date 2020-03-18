Живущая во Франции россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Уроженка Сахалина, живущая во Франции, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

«Во Франции мы всего неделю, до этого приезжали в Россию погостить. Оттуда мы вылетели 12 марта, в последний день перед тем, как закрыли границу. В аэропортах Парижа и Лиона было спокойно, сотрудники ходили без масок и спецкостюмов. По прилёте температуру никто не мерил», — заявила Кристина в беседе с astv.ru.

По её словам, на улицах тоже было спокойно.

Из-за роста числа заражённых ситуация изменилась. Закрыты все заведения, кроме аптек, продуктовых и табачных магазинов, банков, публичных сервисов.

Как отметила россиянка, выходить из дома можно только по уважительной причине.

«В понедельник с продуктами было тяжело, магазин был полупустой. Люди закупались всем, даже туалетной бумагой. Но уже во вторник утром можно было добыть практически всё. В автобусах проезд бесплатный, к кондуктору подходить нельзя», — добавила она.

Ранее россиянка, проживающая в Испании со своей семьёй, прокомментировала в беседе с Nation News ситуацию с коронавирусом.