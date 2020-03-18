Российская студентка рассказала о карантине в Италии

Екатеринбургская студентка Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, рассказала о карантине в Италии.

«Всем жителям запрещено выходить из дома. Можно только за едой в магазин и в аптеку за лекарствами или, если есть проблемы со здоровьем, к врачу. Перед выходом из дома нужно заполнить специальную форму, в которой указано, кто ты, твой адрес и зачем вышел на улицу», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если такого документа нет, то полиция может оштрафовать на €200.

Как отметила Бушухина, на улицах почти никого нет, открыты только супермаркеты и аптеки.

«В начале марта несколько дней было что-то такое, когда сметали всё с полок магазинов, но потом это прекратилось. Сейчас в магазинах есть абсолютно всё», — добавила россиянка.

Ранее россиянка, проживающая с семьёй в Испании, прокомментировала в беседе с Nation News ситуацию с коронавирусом.