Российская студентка рассказала о карантине в Италии

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Екатеринбургская студентка Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, рассказала о карантине в Италии.
Российская студентка рассказала о карантине в Италии
  • Reuters

«Всем жителям запрещено выходить из дома. Можно только за едой в магазин и в аптеку за лекарствами или, если есть проблемы со здоровьем, к врачу. Перед выходом из дома нужно заполнить специальную форму, в которой указано, кто ты, твой адрес и зачем вышел на улицу», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если такого документа нет, то полиция может оштрафовать на €200.

Как отметила Бушухина, на улицах почти никого нет, открыты только супермаркеты и аптеки.

«В начале марта несколько дней было что-то такое, когда сметали всё с полок магазинов, но потом это прекратилось. Сейчас в магазинах есть абсолютно всё», — добавила россиянка.

Ранее россиянка, проживающая с семьёй в Испании, прокомментировала в беседе с Nation News ситуацию с коронавирусом.

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