Валенса выступил за урегулирование исторических разногласий с Россией

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Россия и Польша должны урегулировать исторические разногласия. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший польский президент Лех Валенса.
Валенса выступил за урегулирование исторических разногласий с Россией
  • Reuters

«Во-первых, урегулируем прошлое. Создаём группы для урегулирования прошлых вопросов. А прошлое — это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить. Но одновременно после произошло навязывание нам коммунизма, которого мы не хотели», — сказал он.

По его мнению, наличие неурегулированных исторических вопросов мешает диалогу по другим темам.

«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. Отсюда и нет уважения за то, за что надо уважать. Пока мы этого не сделаем, будем рвать друг друга так, как сейчас рвём», — добавил экс-президент.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы улучшения отношений с Москвой.

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