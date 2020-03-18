СМИ: Житель Великобритании выиграл около $70 млн в лотерею

Житель Великобритании стал обладателем джекпота в размере £57 млн ($69,1 млн). Об этом сообщил представитель национальной лотереи.

«Игрокам настоятельно рекомендуется проверить свои билеты: вдруг их самые смелые мечты осуществились... За последние 25 лет игроки национальной лотереи сделали огромный вклад в добрые дела», — приводит The Sun слова представителя организации Энди Картера.

Уточняется, что все семь цифр в победном билете совпали с выпавшими «счастливыми числами» лотереи.

1 января сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей. В пресс-службе «Столото» позднее уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.