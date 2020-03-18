В Китае за сутки выздоровели более 900 заразившихся коронавирусом

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В Китае за сутки выздоровели 922 заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом заболели только 13 человек.
В Китае за сутки выздоровели более 900 заразившихся коронавирусом
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Жертвами COVID-19 стали ещё 11 жителей Китая, таким образом, общее число умерших достигло 3237 человек.

В то же время доля выздоровевших за сутки увеличилась с 84,9% до 86%.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.

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