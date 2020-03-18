В Китае за сутки выздоровели более 900 заразившихся коронавирусом
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Жертвами COVID-19 стали ещё 11 жителей Китая, таким образом, общее число умерших достигло 3237 человек.
В то же время доля выздоровевших за сутки увеличилась с 84,9% до 86%.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.