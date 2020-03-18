Меркель исключила риск дефицита наличной валюты в ФРГ из-за COVID-19

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии признаков дефицита наличной валюты в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Меркель исключила риск дефицита наличной валюты в ФРГ из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никаких признаков этого, наличие денег гарантировано. Я призываю граждан обращаться к сообщениям, которые публикуются на официальных сайтах, а не к слухам», — заявила Меркель в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Берлине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.

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