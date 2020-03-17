Венесуэла запросила у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом

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Правительство Венесуэлы обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Венесуэла запросила у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

Соответствующий документ был опубликован на странице главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы в Twitter.

«Мы обращаемся к вашей уважаемой организации с просьбой рассмотреть возможность выделить Венесуэле финансирование в размере $5 млрд... средства, которые в значительной степени будут способствовать укреплению наших систем выявления вируса и борьбы с ним», — говорится в заявлении на имя главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о введении на всей территории страны карантина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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