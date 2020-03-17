Венесуэла запросила у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом

Правительство Венесуэлы обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Соответствующий документ был опубликован на странице главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы в Twitter.

«Мы обращаемся к вашей уважаемой организации с просьбой рассмотреть возможность выделить Венесуэле финансирование в размере $5 млрд... средства, которые в значительной степени будут способствовать укреплению наших систем выявления вируса и борьбы с ним», — говорится в заявлении на имя главы МВФ Кристалины Георгиевой.

President @NicolasMaduro has formally requested financing for $5 million to the International Monetary Fund to strengthen the response capacity of our health system during the #COVIDー19 contingency. Another timely action to protect the people. pic.twitter.com/UAX0DJ6McS — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 17, 2020

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о введении на всей территории страны карантина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.