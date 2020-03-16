Мадуро объявил карантин в семи штатах Венесуэлы из-за COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил карантин в семи штатах страны, включая столицу Каракас, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Венесуэльский президент Мадуро объявил, что в семи штатах страны, включая Каракас, вводится режим изоляции из-за вспышки коронавируса», — приводит его слова EHA News.

#Venezuela's President Maduro announces that 7 states including Caracas under lockdown due to #coronavirus outbreak



He added that all entities will be closed with the exception of essential services including medical facilities. pic.twitter.com/gOBX7zAMsw — EHA News (@eha_news) March 15, 2020

Кроме того, венесуэльский лидер сообщил, что все заведения в стране, которые не представляют жизненной необходимости, будут закрыты.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что в стране зафиксировано восемь новых случаев заражения COVID-19.