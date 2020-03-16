Мадуро объявил карантин в семи штатах Венесуэлы из-за COVID-19

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил карантин в семи штатах страны, включая столицу Каракас, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Венесуэльский президент Мадуро объявил, что в семи штатах страны, включая Каракас, вводится режим изоляции из-за вспышки коронавируса», — приводит его слова EHA News.

Кроме того, венесуэльский лидер сообщил, что все заведения в стране, которые не представляют жизненной необходимости, будут закрыты.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что в стране зафиксировано восемь новых случаев заражения COVID-19.

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