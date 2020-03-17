Число скончавшихся от COVID-19 в Нидерландах достигло 43
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«Со вчерашнего дня анализы 292 человек дали положительный результат на COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1705», — указывается в заявлении.
Уточняется, что за сутки от COVID-19 погибли 19 пациентов и «в общей сложности 43 человека погибли от коронавируса».
Первый случай смерти от коронавируса в Нидерландах был зафиксирован 6 марта.
В феврале доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.