Число скончавшихся от COVID-19 в Нидерландах достигло 43

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Нидерландский национальный институт здравоохранения сообщил, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 43.
Число скончавшихся от COVID-19 в Нидерландах достигло 43
  • © Paulo Amorim / Vwpics
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«Со вчерашнего дня анализы 292 человек дали положительный результат на COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1705», — указывается в заявлении.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 погибли 19 пациентов и «в общей сложности 43 человека погибли от коронавируса».

Первый случай смерти от коронавируса в Нидерландах был зафиксирован 6 марта.

В феврале доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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