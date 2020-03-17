Число скончавшихся от COVID-19 в Нидерландах достигло 43

Нидерландский национальный институт здравоохранения сообщил, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 43.

«Со вчерашнего дня анализы 292 человек дали положительный результат на COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1705», — указывается в заявлении.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 погибли 19 пациентов и «в общей сложности 43 человека погибли от коронавируса».

Первый случай смерти от коронавируса в Нидерландах был зафиксирован 6 марта.

В феврале доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.