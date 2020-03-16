Пятеро россиян оказались заблокированы на границе с Черногорией

Короткая ссылка
Российская семья из пяти человек, включая двоих маленьких детей, оказалась заблокирована в нейтральной зоне между границами Сербии и Черногории из-за мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.
Пятеро россиян оказались заблокированы на границе с Черногорией
  • Pixabay

По словам россиянки Ольги Комаровой, они путешествовали из России в Черногорию на автомобиле. 

«Мы выехали из Москвы 14 марта в ночь, когда ничего не предвещало закрытия границ с Сербией, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта», — сказала она.

Комарова добавила, что россияне вместе с детьми четырёх и шести лет всю ночь провели в машине. Сейчас им «предлагают подписать отказной лист и запретить въезд в Черногорию». 

15 марта президент Сербии Александр Вучич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить