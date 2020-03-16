Пятеро россиян оказались заблокированы на границе с Черногорией

Российская семья из пяти человек, включая двоих маленьких детей, оказалась заблокирована в нейтральной зоне между границами Сербии и Черногории из-за мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

По словам россиянки Ольги Комаровой, они путешествовали из России в Черногорию на автомобиле.

«Мы выехали из Москвы 14 марта в ночь, когда ничего не предвещало закрытия границ с Сербией, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта», — сказала она.

Комарова добавила, что россияне вместе с детьми четырёх и шести лет всю ночь провели в машине. Сейчас им «предлагают подписать отказной лист и запретить въезд в Черногорию».

15 марта президент Сербии Александр Вучич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса.