Борт с Таити выполнил самый длинный рейс в истории из-за коронавируса

Самолёт авиакомпании Air Tahiti Nui совершил самый длинный пассажирский рейс в мире — из Французской Полинезии в Париж — из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, пишет BFMTV.

Ранее авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршруту Папеэте — Париж с дозаправкой в Лос-Анджелесе, однако из-за решения американских властей закрыть въезд из Европы в связи с распространением коронавируса перевозчик с Таити решил выполнить прямой рейс между французской заморской территорией и столицей метрополии.

Самолёт Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 15 715 км за 16,5 часа.

Для выполнения прямого рейса на борт пришлось взять меньшее количество багажа и пассажиров. Отмечается, что такой перелёт стал возможен только благодаря попутному ветру, что делает неосуществимым подобный рейс в обратном направлении.

В дальнейшем Air Tahiti Nui продолжит выполнять рейсы с Таити в Париж и обратно с дозаправками либо в канадском Ванкувере, либо на острове Гваделупа.

В октябре 2019 года сообщалось, что рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире. За это время самолёт Boeing 787-9 преодолел 16 309 км. Однако этот рейс не был регулярным и носил тестовый характер.