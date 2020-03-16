Проживающий в Китае россиянин оценил ситуацию с коронавирусом

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Россиянин Адель Васильев, проживающий в Китае, оценил ситуацию с коронавирусом.
Проживающий в Китае россиянин оценил ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«Когда объявили карантин, город закрыли для приезжающих, а если ты уже приехал — добро пожаловать на карантин. Выехать можно было, но по приезде в другие города тебя также ждал карантин на 14 дней, людей заселяли в отели», — цитирует его «Реальное время».

По словам Васильева, в каждом жилищном комплексе раздавали купоны на выход, происходило это раз в два дня. Как отметил россиянин, были открыты только круглосуточные магазины и супермаркеты.

«После 2 марта открылись многие магазины, торговый центр, местные бары. Но на входе всегда проверяют температуру и личный QR-код здоровья — он есть в телефоне у каждого», — сообщил он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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