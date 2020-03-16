ВОЗ сообщила о почти 11000 случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

Около 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в мире за сутки, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 153 517. По информации ВОЗ, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 5375 человек. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.