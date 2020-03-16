ВОЗ сообщила о почти 11000 случаев заражения COVID-19 в мире за сутки
Около 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в мире за сутки, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
Уточняется, что общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 153 517.
По информации ВОЗ, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 5375 человек.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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