Салливан назвал приоритеты в работе в качестве посла США в России

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Посол США в России Джон Салливан назвал выстраивание открытого диалога между Вашингтоном и Москвой одной из приоритетных задач на своём посту.

По мнению дипломата, у России и США «есть целый набор серьёзных и важных тем», по которым взгляды двух стран существенно различаются.

«Но несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями», — приводит «Коммерсантъ» его слова.

В связи с этим, одной из ключевых задач Салливана — «сделать так, чтобы каналы коммуникации между Вашингтоном и Москвой оставались открытыми».

Кроме того, американский посол в России заявил, что Соединённые Штаты не ведут «охоту» за российскими гражданами.

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