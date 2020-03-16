Салливан назвал приоритеты в работе в качестве посла США в России
По мнению дипломата, у России и США «есть целый набор серьёзных и важных тем», по которым взгляды двух стран существенно различаются.
«Но несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями», — приводит «Коммерсантъ» его слова.
В связи с этим, одной из ключевых задач Салливана — «сделать так, чтобы каналы коммуникации между Вашингтоном и Москвой оставались открытыми».
Кроме того, американский посол в России заявил, что Соединённые Штаты не ведут «охоту» за российскими гражданами.