Посол США в России оценил сообщения об «охоте на россиян»

Соединённые Штаты не ведут «охоту» за российскими гражданами. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.

«Мы не охотимся за российскими гражданами. Мы просто применяем свои законы и договорённости об экстрадиции со странами-партнёрами. Это не какая-то нацеленная избирательно на россиян практика», — приводит «Коммерсантъ» его слова.

По мнению Салливана, объём применения таких инструментов, как экстрадиция, в отношении россиян не является массовым.

«Я это вам могу сказать как человек, много лет проработавший в Министерстве юстиции США. Мы выдаём другим странам куда больше людей в рамках договорённостей с ними. Количество же задержанных (по запросу США. — RT) россиян не так велико», — заявил американский посол.

Салливан подчеркнул, что критика США в этом случае не является оправданной.

Ранее посол США в России рассказал, что американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию.