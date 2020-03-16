Посол США в России оценил сообщения об «охоте на россиян»
«Мы не охотимся за российскими гражданами. Мы просто применяем свои законы и договорённости об экстрадиции со странами-партнёрами. Это не какая-то нацеленная избирательно на россиян практика», — приводит «Коммерсантъ» его слова.
По мнению Салливана, объём применения таких инструментов, как экстрадиция, в отношении россиян не является массовым.
«Я это вам могу сказать как человек, много лет проработавший в Министерстве юстиции США. Мы выдаём другим странам куда больше людей в рамках договорённостей с ними. Количество же задержанных (по запросу США. — RT) россиян не так велико», — заявил американский посол.
Салливан подчеркнул, что критика США в этом случае не является оправданной.
Ранее посол США в России рассказал, что американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию.