Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус
- Reuters
«В соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и ЧС... были проведены анализы на наличие коронавируса у непосредственного окружения премьер-министра, а также самого премьер-министра», — заявили в пресс-службе.
Также указывается, что ни у кого из них до проведения теста не фиксировали никаких симптомов коронавируса.
Ранее Нетаньяху объявил о введении в Израиле ограничения на собрания с участием более 100 человек из-за распространения коронавируса.