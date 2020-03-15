Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и представители его окружения сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля.

«В соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и ЧС... были проведены анализы на наличие коронавируса у непосредственного окружения премьер-министра, а также самого премьер-министра», — заявили в пресс-службе.

Также указывается, что ни у кого из них до проведения теста не фиксировали никаких симптомов коронавируса.

Ранее Нетаньяху объявил о введении в Израиле ограничения на собрания с участием более 100 человек из-за распространения коронавируса.