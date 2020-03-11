Нетаньяху запретил собираться в Израиле в количестве более 100 человек
- Reuters
«Мы ограничиваем собрания. Мы просим, если нет нужды для конференций, мероприятий, не проводить их и не ходить на них. Мы в состоянии пандемии. Не собирайтесь вместе, мы ограничиваем это до 100 человек», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.
Он призвал граждан воздержаться от тактильных контактов.
На данный момент у 77 израильтян диагностирован коронавирус.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.