Нетаньяху запретил собираться в Израиле в количестве более 100 человек

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране вводится ограничение на собрания с участием более 100 человек из-за распространения коронавирусной инфекции.
Нетаньяху запретил собираться в Израиле в количестве более 100 человек
  • Reuters

«Мы ограничиваем собрания. Мы просим, если нет нужды для конференций, мероприятий, не проводить их и не ходить на них. Мы в состоянии пандемии. Не собирайтесь вместе, мы ограничиваем это до 100 человек», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Он призвал граждан воздержаться от тактильных контактов.

На данный момент у 77 израильтян диагностирован коронавирус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

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