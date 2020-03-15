Малышева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Италии

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Врач-терапевт, педагог, ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Италии.
Малышева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Италии
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она заявила, что, по мнению специалистов, причин вспышки несколько.

«Первая состоит в том, что Италия очень долго не предпринимала никаких мер для ограничения ввоза коронавируса в страну. Несколько месяцев не закрывала въезд для туристов из Китая. Вторая причина состоит в том, что в Италии почти 30% населения — пожилые люди. И именно пожилые люди — главная группа риска по коронавирусной инфекции», — сказала она.

По её словам, третья причина в том, что свою роль сыграла привычка итальянцев обниматься и целоваться при встрече.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Италии достигло 1441.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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