В Ватикане не будет прихожан на пасхальных службах

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Торжественные пасхальные службы из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан, сообщает AFP.
В Ватикане не будет прихожан на пасхальных службах
  • Reuters

«В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на международном уровне все богослужения на Страстной неделе пройдут без физического присутствия верующих», — сообщили в ватиканской префектуре.

Также отмечается, что все аудиенции Папы Римского и его традиционные воскресные проповеди до католической Пасхи 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляций. 

8 марта Папа Римский Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции из-за ограничений, наложенных властями Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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