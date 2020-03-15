В Ватикане не будет прихожан на пасхальных службах
- Reuters
«В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на международном уровне все богослужения на Страстной неделе пройдут без физического присутствия верующих», — сообщили в ватиканской префектуре.
Также отмечается, что все аудиенции Папы Римского и его традиционные воскресные проповеди до католической Пасхи 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляций.
8 марта Папа Римский Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции из-за ограничений, наложенных властями Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.