Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции

Папа Римский Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции из-за ограничений, наложенных властями Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Associated Press, проповедь проводилась не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки.

Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращённом числе верующих.

«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — объяснил понтифик.

Накануне стало известно, что традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска состоится в виде видеопослания из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.