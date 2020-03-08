Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции
- Reuters
Как сообщает Associated Press, проповедь проводилась не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки.
Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращённом числе верующих.
«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — объяснил понтифик.
Накануне стало известно, что традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска состоится в виде видеопослания из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.