Папа Римский перенёс проповедь в онлайн из-за коронавируса
- Reuters
«Данные меры необходимы, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19 из-за скопления людей при проведении контроля для допуска на площадь Святого Петра, об этом нас попросили власти Италии», — приводит ТАСС сообщение службы печати Святого престола.
Допуск гостей на ежедневные мессы Папы в доме Святой Марфы также временно прекращается. Внешние контакты Франциска минимизируются.
6 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в Ватикане. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.