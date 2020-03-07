Папа Римский перенёс проповедь в онлайн из-за коронавируса

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Традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска, которая должная была пройти 8 марта, пройдёт в виде видеопослания из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Папа Римский перенёс проповедь в онлайн из-за коронавируса
  • Reuters

«Данные меры необходимы, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19 из-за скопления людей при проведении контроля для допуска на площадь Святого Петра, об этом нас попросили власти Италии», — приводит ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

Допуск гостей на ежедневные мессы Папы в доме Святой Марфы также временно прекращается. Внешние контакты Франциска минимизируются.

6 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в Ватикане. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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