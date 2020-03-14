Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Корпорация Microsoft сегодня объявила о том, что соучредитель и консультант по технологиям Билл Гейтс покинул совет директоров компании», — указывается в сообщении.

Отмечается, что данное решение связано с желанием предпринимателя уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие и образование.

Вместе с этим компания подчёркивает, что Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу за его помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.