Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft
- Reuters
Об этом говорится в заявлении компании.
«Корпорация Microsoft сегодня объявила о том, что соучредитель и консультант по технологиям Билл Гейтс покинул совет директоров компании», — указывается в сообщении.
Отмечается, что данное решение связано с желанием предпринимателя уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие и образование.
Вместе с этим компания подчёркивает, что Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу за его помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.