США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
- Reuters
Об этом говорится на сайте регулятора.
По данным комиссии, проживающий во Флориде Сотников убеждал американских инвесторов покупать фиктивные депозитные сертификаты, продвигаемые через интернет-рекламу и «поддельные» сайты, похожие на настоящие страницы законных финансовых организаций.
Предполагается, что действия россиянина нанесли ущерб в размере не менее $26 млн.
Ранее сообщалось, что граждане России Игорь и Денис Грушко были приговорены в США к 12 годам тюремного заключения каждый за мошенничество с банковскими картами.