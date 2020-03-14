США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.

Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным комиссии, проживающий во Флориде Сотников убеждал американских инвесторов покупать фиктивные депозитные сертификаты, продвигаемые через интернет-рекламу и «поддельные» сайты, похожие на настоящие страницы законных финансовых организаций.

Предполагается, что действия россиянина нанесли ущерб в размере не менее $26 млн.

Ранее сообщалось, что граждане России Игорь и Денис Грушко были приговорены в США к 12 годам тюремного заключения каждый за мошенничество с банковскими картами.