В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждане России Игорь и Денис Грушко приговорены в США к 12 годам тюремного заключения каждый за мошенничество с банковскими картами, передаёт РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно заявлению офиса федерального прокурора, при обыске в квартире братьев были найдены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах и скрытых камер.

Кроме того, у них обнаружили листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров карт.

Суд посчитал доказанным, что Грушко вступили в сговор со своим знакомым, украинцем Вадимом Вознюком, похитили частную информацию сотен жителей Флориды, а на незаконные доходы покупали электронику в местных магазинах.

В свою очередь, Вознюк получил один год и три месяца тюрьмы.

Ранее россиянин Алексей Бурков признал себя в американском суде виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.