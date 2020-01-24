В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
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Согласно заявлению офиса федерального прокурора, при обыске в квартире братьев были найдены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах и скрытых камер.
Кроме того, у них обнаружили листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров карт.
Суд посчитал доказанным, что Грушко вступили в сговор со своим знакомым, украинцем Вадимом Вознюком, похитили частную информацию сотен жителей Флориды, а на незаконные доходы покупали электронику в местных магазинах.
В свою очередь, Вознюк получил один год и три месяца тюрьмы.
Ранее россиянин Алексей Бурков признал себя в американском суде виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.