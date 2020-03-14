Жена официального представителя греческого кабмина заразилась COVID-19

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что у его жены зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«У моей жены были подозрительные симптомы, и мы оба сочли целесообразным провериться на коронавирус. Институт Пастера недавно определил, что у меня отрицательный, но у моей жены положительный (анализ) на COVID-19», — указал Петсас.

Уточняется, что у детей политика нет никаких симптомов заражения.

Теперь представитель кабмина Греции будет находиться на домашнем карантине и проводить брифинги по видеосвязи.

Ранее стало известно, что у жены канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Сам глава Канады заявил, что не заражён коронавирусом.