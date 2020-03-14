Жена официального представителя греческого кабмина заразилась COVID-19
- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, об этом он сам написал на своей странице в Facebook.
«У моей жены были подозрительные симптомы, и мы оба сочли целесообразным провериться на коронавирус. Институт Пастера недавно определил, что у меня отрицательный, но у моей жены положительный (анализ) на COVID-19», — указал Петсас.
Уточняется, что у детей политика нет никаких симптомов заражения.
Теперь представитель кабмина Греции будет находиться на домашнем карантине и проводить брифинги по видеосвязи.
Ранее стало известно, что у жены канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Сам глава Канады заявил, что не заражён коронавирусом.