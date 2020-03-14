Жена официального представителя греческого кабмина заразилась COVID-19

Короткая ссылка
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что у его жены зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Жена официального представителя греческого кабмина заразилась COVID-19
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«У моей жены были подозрительные симптомы, и мы оба сочли целесообразным провериться на коронавирус. Институт Пастера недавно определил, что у меня отрицательный, но у моей жены положительный (анализ) на COVID-19», — указал Петсас.

Уточняется, что у детей политика нет никаких симптомов заражения.

Теперь представитель кабмина Греции будет находиться на домашнем карантине и проводить брифинги по видеосвязи.

Ранее стало известно, что у жены канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Сам глава Канады заявил, что не заражён коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить