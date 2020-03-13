Трюдо заявил, что не заражён коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеобращении объявил, что не заражён коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса», — сказал Трюдо.

По его словам, у него нет симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Он отметил, что медицинские специалисты рекомендовали ему не проходить тест в таком случае.

У жены канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ранее сообщалось, что Трюдо решил самоизолироваться на 14 дней в связи с тем, что его жена проходит тест на наличие COVID-19.