В Гватемале зафиксировали первый случай коронавируса в стране

Короткая ссылка
Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи заявил, что в стране был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
В Гватемале зафиксировали первый случай коронавируса в стране
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы латиноамериканского государства.

Уточняется, что об этом Джамматеи узнал прямо во время пресс-конференции, которую он прервал из-за телефонного звонка.

«Я вынужден прерваться. Это звонок, который я не хотел получать. Пациент — гражданин Гватемалы, который прибыл вчера из Италии со своей семьёй… Теперь это официально, у нас есть первый случай», — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить