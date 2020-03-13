Проживающая в Германии россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Проживающая в Германии россиянка прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

«Во многих фирмах есть возможность работы из дома. Если раньше все здоровались при встрече за руку, то сейчас руку никто не протягивает. Также в Германии очень популярна курьерская доставка на дом заказанных онлайн-покупок», — цитирует Оксану «Бизнес Online».

По её словам, в магазинах и аптеках уже по меньшей мере три недели нет масок и антисептиков.

Кроме того, россиянка рассказала, что в клиниках из-за большого числа заразившихся переносят несрочные операции.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.