В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

В Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерли 1266 человек.

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globallookpress.com

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 17,6 тыс. Накануне этот показатель составлял 15,1 тыс. заразившихся человек. Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.