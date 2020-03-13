В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

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В Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерли 1266 человек.
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 17,6 тыс.

Накануне этот показатель составлял 15,1 тыс. заразившихся человек.

Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.

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