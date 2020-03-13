В Госдуме сравнили антироссийские санкции с прогнозом погоды
- РИА Новости
«Сегодня антироссийские санкции — это как неблагоприятный прогноз погоды: дождь, слякоть — противно, но жизнь не останавливается, и Россия идёт дальше… Возможно, сегодня Европейский союз не может поступать по-другому, у него тоже есть «старший брат» в Вашингтоне, который отдаёт указания. И всё же тенденция давления на Россию показала свою полную несостоятельность», — подчеркнул Бальбек.
Парламентарий отметил, что продление санкций не повлияет на позицию России во внешней и внутренней политике.
13 марта ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.
В настоящее время ограничительные меры применяются к 175 физическим и 44 юридическим лицам.
Индивидуальные санкции против россиян, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года.