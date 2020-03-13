Глава МИД Венесуэлы оценил санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал в своём микроблоге в Twitter решение Вашингтона внести в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.

«Венесуэла отвергает эти незаконные и произвольные меры. Нет никаких сомнений, что санкции — это преступление против человечности, и мы докажем это в Международном уголовном суде. Уважайте международное право и суверенитет Венесуэлы, снимите санкции», — написал Арреаса.

Ранее США внесли в санкционный список «дочку» «Роснефти» TNK Trading International.

Соединённые Штаты обвиняют «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя это решение Вашингтона, заявил, что США «ввели санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров».

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