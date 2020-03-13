Помпео прокомментировал санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»
Он заявил, что США «ввели санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров».
«Сегодня мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет «Роснефть», чтобы усилить изоляцию режима и приблизить народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал Помпео.
Ранее США внесли в санкционный список «дочку» «Роснефти» TNK Trading International.
Соединённые Штаты обвиняют «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.