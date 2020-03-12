В Госдуме оценили санкционную политику США против «Роснефти»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов внести в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.
В Госдуме оценили санкционную политику США против «Роснефти»
  • РИА Новости

«Подобные действия необоснованны и нарушают всю международную торговлю. Есть определённые азы, и одна страна не может диктовать свою волю относительно того, с кем в мире работать разрешено, а с кем нет. Это ненормально, и непонятно, куда смотрит ООН. Относиться подобным образом к дочерней компании «Роснефти» нельзя», — сказал он.

Тем не менее Ананских отметил, что крупнейшая российская нефтяная компания «переживёт новые санкционные меры».

«Но это всё сказывается на мировом бизнесе, ситуация в котором и так нестабильна», — считает депутат.

Ранее США внесли в санкционный список «дочку» «Роснефти» TNK Trading International.

Соединённые Штаты обвиняют «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. 

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